مع اقتراب الشهر الكريم.. تعرف على أسعار فوانيس رمضان 2025

أسعار فوانيس رمضان 2025

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، تزايدت عمليات البحث عن أسعار فوانيس رمضان، التي تعد واحدة من أبرز مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل. ويعد الفانوس رمزًا للبهجة والسعادة التي تضفي جوًا خاصًا على ليالي رمضان، ويحرص الآباء على شرائه لإدخال الفرح على قلوب أطفالهم. وتتنوع فوانيس رمضان في تصميماتها وخاماتها، مما يوفر اختيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز أسعار فوانيس رمضان 2025 المتاحة في الأسواق المصرية بمختلف أنواعها وأشكالها.

أسعار فوانيس رمضان 2025 في مصر

تختلف أسعار فوانيس رمضان بناءً على الخامات والتصميمات المستخدمة، وفيما يلي قائمة بأبرز الأسعار:

فانوس خشبي للزينة: يبلغ سعره نحو 170 جنيهًا مصريًا.

فانوس معدني بارتفاع 24 سم: يباع بسعر 200 جنيه مصري.

فانوس بلاستيك يعمل بالكهرباء: يبلغ سعره نحو 50 جنيهًا مصريًا.

فانوس معدني متوسط الحجم: يصل سعره إلى 900 جنيه مصري.

فانوس صاج مطلي بماء الذهب صغير الحجم: يبلغ سعره 275 جنيهًا مصريًا.

فانوس خشبي كبير (50 سم): يباع بنحو 300 جنيه مصري.

فانوس بلاستيك مزود بأضواء ملونة بحجم 44×25 سم: يصل سعره إلى 75 جنيهًا مصريًا.

فانوس صيني متعدد الألوان (السماء): يباع بسعر 40 جنيهًا مصريًا.

فانوس تخييم قابل لإعادة الشحن: يبلغ سعره 400 جنيه مصري.

أسعار الفوانيس المصنوعة يدويًا والمميزة

تتميز الفوانيس المصنوعة يدويًا بتصميماتها التراثية التي تعبر عن روح الشهر الكريم:

فانوس مصنوع من قماش الخيامية بحجم 60×20 سم: يبلغ سعره نحو 520 جنيهًا مصريًا.

فانوس خشبي بتصميم قبة مسجد: يتراوح سعره بين 270 و450 جنيهًا مصريًا.

فانوس معدني مزود بإضاءة تعمل بالبطاريات: يصل سعره إلى 660 جنيهًا مصريًا.

فانوس معدني قطعة واحدة: يُباع بنحو 680 جنيهًا مصريًا.

فانوس معدني باللون الذهبي على شكل شخصيات "فنانيس": يبلغ سعره نحو 400 جنيه مصري.

تنوع الأسعار يلبي جميع الاحتياجات

تتنوع أسعار فوانيس رمضان 2025 لتناسب جميع الأذواق والميزانيات، حيث يمكن للمستهلكين العثور على خيارات اقتصادية تبدأ من 40 جنيهًا فقط لفوانيس صغيرة وبسيطة، وصولًا إلى فوانيس فاخرة مصنوعة يدويًا بأسعار تصل إلى 900 جنيه أو أكثر.

نصائح لشراء فانوس رمضان 2025