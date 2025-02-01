العناية بالأيدي في فصل الشتاء: نصائح للحفاظ على الترطيب والنعومة

العناية بالأيدي في فصل الشتاء: نصائح للحفاظ على الترطيب والنعومة

الفجر الطبي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع دخول فصل الشتاء، تصبح الأيدي أكثر عرضة للجفاف والتشقق بسبب انخفاض درجات الحرارة والهواء الجاف. 

تتأثر البشرة بشكل خاص عند التعرض المستمر للعوامل الجوية الباردة، مما يستدعي اتخاذ بعض الاحتياطات لتفادي جفاف اليدين. 

تنشر لكم بوابة الفجر الالكترونية في السطور التاليةطعلى طرق فعالة للعناية بالأيدي خلال فصل الشتاء للحفاظ على ترطيبها ونعومتها.

استخدام مرطبات غنية

أحد العوامل الأساسية التي تحافظ على صحة اليدين في الشتاء هو استخدام الكريمات المرطبة.

 يفضل اختيار الكريمات التي تحتوي على مكونات غنية مثل زبدة الشيا، زيت اللوز، أو الجلسرين، حيث تساعد هذه المكونات في تغذية البشرة بعمق وترطيبها بشكل فعّال.

يجب وضع المرطب عدة مرات خلال اليوم، خصوصًا بعد غسل اليدين، لضمان بقاء اليدين ناعمتين طوال الوقت.

العناية بالأيدي في فصل الشتاء: نصائح للحفاظ على الترطيب والنعومة

العناية الليلية بالأيدي

العناية بالأيدي لا تقتصر على النهار فقط، بل يمكن تخصيص وقت ليلي لترطيب اليدين. قبل النوم، يمكن وضع طبقة سميكة من كريم مرطب أو زيت مغذي على اليدين، ثم ارتداء قفازات قطنية. 

هذه الطريقة تسمح للبشرة بامتصاص الترطيب بشكل أفضل طوال ساعات النوم، مما يجعل الأيدي أكثر نعومة عند الاستيقاظ.

حماية الأيدي من الطقس البارد

لا شك أن الطقس البارد يعد من أكبر العوامل المسببة لجفاف اليدين في الشتاء. 

لحماية اليدين من الرياح الباردة والجافة، يفضل ارتداء القفازات عند الخروج من المنزل. القفازات تعمل كدرع واقي يحمي اليدين من التشقق ويمنع فقدان الرطوبة الطبيعية للبشرة. 

كما يمكن اختيار القفازات المصنوعة من مواد ناعمة مثل الصوف أو القطن لراحة إضافية.

تجنب استخدام الماء الساخن

من الشائع في فصل الشتاء استخدام الماء الساخن لغسل اليدين بسبب البرودة، ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى جفاف البشرة. 

الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي البشرة، مما يسبب شعورًا بالجفاف، لذا، يُنصح باستخدام الماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن للحفاظ على توازن البشرة ووقايتها من الجفاف.

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العناية باليدين في فصل الشتاء: خطوات أساسية لبشرة ناعمة

شرب الماء والحفاظ على الترطيب الداخلي

الترطيب الداخلي لا يقل أهمية عن العناية الخارجية بالبشرة، في الشتاء، قد يقل شرب الماء بسبب انخفاض درجات الحرارة، لكن من الضروري تذكير أنفسنا بأهمية شرب الماء بشكل منتظم.

 يساعد الترطيب الداخلي في الحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل، مما يعزز صحة الجلد ويقلل من جفافه.

في فصل الشتاء، تتطلب الأيدي اهتمامًا خاصًا للحفاظ على صحتها ونعومتها.

 من خلال استخدام الكريمات المرطبة، حماية الأيدي من العوامل الجوية، وتجنب العوامل التي تسبب الجفاف، يمكننا الحفاظ على ترطيب أيدينا طوال الموسم البارد.

 الالتزام بهذه النصائح يضمن لك أيدٍ ناعمة وصحية رغم الظروف الجوية القاسية.

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