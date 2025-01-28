رمضان 2025 برعاية راديو مصر "سندريلا كيوت"

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن المسلسل الاذاعي الرمضانى "سندريلا كيوت" عبر الفيسبوك.



هو مسلسل اذاعي تجسد فيه دور صحفية والدور مفاجأة كبيرة إلى جمهور الفنانة حورية فرغلي.

الفنانة حورية فرغلي

التى أكدت أن الدور فعلا مختلف وجديد عليها وتحمست ليه كثيرا لأنه اولا من الأدوار الصعبة التى تجسدها ثانيا إنه ا تكون صحفية وهى المهنه المقربة إلى قلبها

حورية فرغلي تعود إلى جمهورها فى دراما رمضان بمسلسل "سندريلا كيوت"



والسبب الثالث أنه اذاعى كما أضافت إنه ا تتمنى أنه يكون مرئى بمعنى مسلسل تلفزيوني لإنه مكتوب بدقة شديدة

سندريلا كيوت

قصة نرمين محمد طلعت

تأليف وإخراج عمرو عبده دياب

بطولة حورية فرغلي

عمر خورشيد

داليا ماهر

وائل فهمى

هالة العطار

حسام حسني

ياسمين سامى

ومن اخر أعمال حورية فرغلي فيلم المدرسة المقرر عرضة بعيد الاضحى المبارك

أحدث أعمال الفنانة حورية فرغلي

و الجدير بالذكر أن حورية فرغلي، تواصل حاليًا استعداداتها وتحضيراتها لفيلم "المدرسة"، ومن المقرر عرضه بعيد الأضحى المبارك، وذلك بعد غياب 5 سنوات عقب فيلمها الأخير "استدعاء ولي عمرو"، حيث ينتظر الجمهور أحدث أعمالها فيلم "المدرسة" متشوقين لأحداثه ولعودة حورية فرغلي عالم التمثيل مرة آخرى.

قصة فيلم "المدرسة"



تدور أحداث فيلم "المدرسة" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

أبطال فيلم "المدرسة"





يذكر أن شارك في بطولة فيلم "المدرسة" كوكبة ونخبة من النجوم يتضمنها: "النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى".