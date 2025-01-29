إصابة ثلاثة أشخاص إثر تصادم سيارتين على الطريق الاقليمي بالمنوفية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة لإثر إصطدام تريلا بسيارة جامبو على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بالقرب من نزلة سعد عطية.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بإصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" بسيارة جامبو على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بالقرب من نزلة سعد عطية المارة بدائرة المركز.

وتم نقل المصاب "محمد.م.ع" 35 سنه لمستشفى الباجور التخصصي وجاري نقل الإثنين الآخرين.

وتُكثف وحدة مباحث الباجور جهودها لضبط سائق سيارة النقل الثقيل وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.