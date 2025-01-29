مصرع وإصابة أربعة أشخاص إثر مشاجرة بمركز منفلوط فى أسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص مساء اليوم الثلاثاء إثر مشاجرة عند الكوبري البحري بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة عند الكوبري البحري بمركز منفلوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع المشاجرة ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث مشاجرة عند الكوبرى البحري بمركز منفلوط

واسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزى لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة