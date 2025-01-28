وزير الرياضة يلتقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج

الفجر الرياضي
وزير الرياضة
وزير الرياضة

التقي مساء اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالنرويجي لوند ايسبن نائب رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج وبحضور رئيس الاتحاد المصري محمد صبيح.

وزير الرياضة يلتقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج

ورحب وزير الرياضة بالنرويجي بتواجده بمصر موضحًا ان مصر في الفترات الأخيرة قد نظمت العديد من البطولات العالمية علي ارضها والتي بلغت ٤٥٠ بطولة وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته البنية الرياضية المصرية، مضيفا "صبحي " ان مصر  اصبحت تمتلك مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هذا الصرح الكبير والفريد والذي جعل  من مصر قبلة للبطولات العالمية.

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وتناول اللقاء طلب نائب رئيس الاتحاد  الدولي من وزير الرياضة مشاركة  اللعبة في دورة الألعاب  الأفريقية والتي ستنظمها مصر في 2027 وهو ما وعد الوزير بالنظر فيه خاصة ان مصر سوف تستضيف الدورة  علي ارضها.

واشار  نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ان هناك  مفاوضات مع اللجنة الاولمبية الدولية لمشاركة اللعبة تحت مظلة اللجنة الاولمبية الدولية بداية من أولمبياد  الشباب  والدورة الصيفية والتي تنظمها السنغال بصيف 2026.

كما تم الاتفاق علي تنظيم مصر بطولة دولية للكيك بوكسينج تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة علي ان تنظم مصر البطولة بصفة سنوية بنفس التوقيت.

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وزير الرياضة يلتقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج