“استمتعت جدًا" .. محمد إمام يوجه رسالة لأحمد حلمي

الفجر الفني
أحمد حلمي
أحمد حلمي

وجه الفنان محمد إمام يوجه رسالة للفنان أحمد حلمي بعد مشاهدة عرض مسرحية :بني آدام"، معبرًا عن سعادته بالتجربة والأداء المميز لـ حلمي.

 

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام" صورة جمعته بالفنان أحمد حلمي، وعلق قائلًا: “استمتعت جدًا بمسرحية بني أدم، للنجم الكبير أحمد حلمي، ورفيق رحلة النجاح المنتج الكبير أحمد بدوي واخواتي نجوم مصر.. وشكرًا للجمهور السعودي الجميل على الاستقبال العظيم ده".

 

أبطال وصناع مسرحية “ بني آدم”

 


مسرحية بني آدم تضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أحمد حلمي، أسيل عمرا ن، ياسمينا العبد، مصطفى خاطر، حمدي المرغني، إيمان السيد، عماد رشاد.

أحمد بدوي أحمد حلمى الفنان أحمد حلمي الفنان محمد إمام إيمان السيد حمدي المرغني عرض مسرحي عماد رشاد موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ياسمينا العبد

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