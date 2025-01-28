“استمتعت جدًا" .. محمد إمام يوجه رسالة لأحمد حلمي

وجه الفنان محمد إمام يوجه رسالة للفنان أحمد حلمي بعد مشاهدة عرض مسرحية :بني آدام"، معبرًا عن سعادته بالتجربة والأداء المميز لـ حلمي.

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام" صورة جمعته بالفنان أحمد حلمي، وعلق قائلًا: “استمتعت جدًا بمسرحية بني أدم، للنجم الكبير أحمد حلمي، ورفيق رحلة النجاح المنتج الكبير أحمد بدوي واخواتي نجوم مصر.. وشكرًا للجمهور السعودي الجميل على الاستقبال العظيم ده".

أبطال وصناع مسرحية “ بني آدم”



مسرحية بني آدم تضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أحمد حلمي، أسيل عمرا ن، ياسمينا العبد، مصطفى خاطر، حمدي المرغني، إيمان السيد، عماد رشاد.