مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في مدينة الرستن بمحافظة حمص السورية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 18 كيس طحين، و18 حقيبة شتوية، و18 حقيبة عناية شخصية في مدينة الرستن بمحافظة حمص في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 255 فردًا بواقع 48 أسرة، ضمن مشروع توزيع المواد الإغاثية في سوريا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.