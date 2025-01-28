النتيجة هنا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول برقم الجلوس

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في الشرقية، وأولياء الأمور، إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2025، حيث تتزايد عمليات البحث عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في الشرقية 2025 الترم الأول، ونستعرض فيما يلي موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، وكذلك توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2025 في نهاية العام.

وتستمر أعمال التصحيح، كما سيتم إعلان نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024- 2025 في محافظة الشرقية، بعد الإنتهاء من أعمال تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات والمراجعة.

توقعت المصادر أن يتم الإنتهاء من جميع أعمال تصحيح ورصد ومراجعة كراسات الإجابة، قبل إعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في نصف العام الدراسي 2024- 2025، وذلك نهاية الأسبوع المقبل.



وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إعلان نتيجة إعدادية الشرقية على الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية بالاسم وأيضًا برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 في الشرقية.. رابط النتيجة من هنـــــــــــــا.

بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية



أوضح محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه من المقرر إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، فور إنتهاء أعمال التصحيح والرصد وإعداد النتيجة، مؤكدا أنه تم توفير البيئة اللازمة لإنهاء الأعمال في أسرع وقت، وأنه تم التشديد على العاملين بالكنترول ولجان التصحيح، بالتأني وتحري الدقة والجودة أثناء أعمال التصحيح، ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة، وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه قبل اعتماد النتيجة من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تمهيدا لإعلانها على الطلاب وأولياء الأمور.

والتقي «رمضان» مع المعلمين المصححين والموجهين، وتأكد من إنتظام أعمال التصحيح منذ اليوم الأول، ووجه بالمراجعة المستمرة والتأكد من حصول كل طالب على حقه بالكامل، مشيدا بدور جميع المعلمين في سرعة نهو كافة الأعمال بشفافية وإيجابية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025، الترم الأول، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 – الترم الأول



جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة الرياضيات 30 درجة العلوم 20 درجة المجموع الكلي 140 درجة.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة الشرقية بلغ 149 ألفا و285 طالبا وطالبة، داخل 818 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات التأمينية والوقائية حرصًا على سلامة الطلاب، والهيئة التعليمية داخل اللجان.