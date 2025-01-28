مجانًا.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 برقم الجلوس وبالاسم فقط

يبحث أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وطرق الحصول عليها، وذلك بعد انتهاء أعمال الامتحانات وبدء إجازة منتصف العام الدراسي.

انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية

ونظمت أعمال امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية في الفترة من 18 يناير إلى الخميس 23 يناير، أدى الطلاب خلالها امتحاناتهم في مواد (اللغة العربية، والتربية الدينية، والجبر والإحصاء، والهندسة، واللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية).



ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال أيام، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل المحافظ، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/

وبلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة 212 ألفًا و778 طالبًا، أدوا امتحاناتهم داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

ووفقًا لجدول الامتحانات، المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أدى طلاب الشهادة الإعدادية السبت 18 يناير امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والإثنين 20 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

وأدى الطلاب الثلاثاء 21 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير 2025 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير 2025 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

ويعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانيين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث أن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلى.

