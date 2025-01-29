عاجل.. خبير لوائح يكشف: مشاركة جراديشار مع الأهلي أمام بيراميدز غير قانونية

أكد خبير اللوائح محمد بيومي أن مشاركة اللاعب السلوفيني نيجك جراديشار مع النادي الأهلي في مباراته أمام بيراميدز غير قانونية، مشيرًا إلى أن نادي بيراميدز يملك الحق في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بنقاط المباراة في الدوري المصري.

مشاركة جراديشار مع الأهلي أمام بيراميدز غير قانونية

وأوضح بيومي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي وقع في خطأ خلال أزمة قيد جراديشار، كما أن اتحاد الكرة المصري لم يتعامل مع الأمر بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى أن نظام الاتحاد يحتوي على شاشة تعرض جميع التفاصيل المتعلقة بعقود اللاعبين.

وأضاف أن النادي المجري، الذي كان جراديشار يلعب له سابقًا، يجب أن يكون على علم بتفاصيل عقد اللاعب مع الأهلي لضمان تطابقه مع اللوائح، مما يضمن صحة إجراءات الانتقال.

وتابع بيومي قائلًا إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يشترط اتفاق الناديين على انتقال اللاعب وفقًا لنظام المطابقة، وهو ما لم يتحقق في حالة جراديشار، ما يعني أن الأهلي واتحاد الكرة كانا على دراية بعدم اكتمال قيده بشكل قانوني.

وأشار إلى أن الأهلي لم يحصل على البطاقة الدولية للاعب، والتي لا تُمنح إلا بعد استكمال جميع الإجراءات، وإنما حصل فقط على الكارنيه المحلي، وهو ما يؤكد عدم قانونية مشاركته في المباراة.

واختتم بيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة جراديشار غير قانونية، مما يمنح بيراميدز الحق في التقدم بشكوى إلى "فيفا" للمطالبة بنقاط المباراة، نظرًا لعدم استيفاء اللاعب شروط القيد الرسمية.