أيمن عاشور لـ "الفجر": رؤية هندسية لتطوير التعليم العالي وربط الجامعات بمشروعات التنمية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن خلفيته المهنية كمهندس متخصص في التخطيط الاستراتيجي والمعماري لعبت دورًا محوريًا في تشكيل رؤيته لتطوير التعليم العالي في مصر.

وأشار عاشور في تصريحات خاصة لموقع "الفجر"، إلى أن مسيرته الأكاديمية والإدارية، التي تضمنت خبرات طويلة في مجال التخطيط والتنفيذ، مكّنته من وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ، وبدأ ذلك منذ تكليفه بإعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن النهج الهندسي الذي يتبناه يعتمد على تحليل المشكلات وتقديم حلول مستدامة، وهو ما حرص على تطبيقه في التعليم العالي.

وتحدث الوزير عن تجربته كأستاذ بقسم العمارة والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس وعميد لكلية الهندسة بين عامي 2014 و2020، حيث ركز على التخطيط العمراني الشامل ووضع آليات تنفيذية تعتمد على الإمكانيات المتاحة لتحقيق رؤية تنموية متكاملة.

ولفت إلى أنه خلال هذه الفترة، شارك في إعداد أول خريطة شاملة لمصر، تضمنت توزيع الأقاليم والأنشطة الاقتصادية، مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما ساهم في تحديد احتياجات الدولة من المشروعات التنموية وربط التعليم العالي بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح عاشور أن هذا النهج دفعه إلى إعادة النظر في تصميم برامج الجامعات، بحيث تلبي احتياجات كل إقليم بشكل يتماشى مع رؤية الدولة التنموية.

وتابع: ةوكجزء من هذه الرؤية، أطلقت الوزارة خطة لتطوير الجامعات الأهلية، تشمل افتتاح 10 جامعات جديدة خلال العام المقبل، بهدف تعزيز الابتكار وربط التعليم بالمشروعات القومية، بما يعكس الثقة في المنظومة التعليمية الحديثة".

وأكد الوزير أن نجاح أي استراتيجية يعتمد على جودة التنفيذ، مشيرًا إلى ربط البرامج التعليمية بالمشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع "المثلث الذهبي"، لضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

واختتم عاشور حديثه بالتأكيد على أن التخطيط السليم والتنفيذ الدقيق هما مفتاح النجاح، مشددًا على التزامه ببناء منظومة تعليمية وبحثية تدعم رؤية مصر 2030 وتواكب التحديات الراهنة.