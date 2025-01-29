تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة بورسعيد من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل وحدة سكنية بإحدى العمارات السكنية في نطاق حي المناخ، نتيجة ماس كهربائي وفقًا للتحريات الأولية.

السيطرة على حريق محدود داخل شقة سكنية في حي المناخ ببورسعيد



وكانت الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل الشقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أرجاء العقار.

وأوضحت المصادر أن الشقة كانت تحتوي على مخلفات وأثاث قديم، مما ساعد في اشتعال النيران، وتم تبريد موقع الحريق لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، حيث تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.

فحص التوصيلات الكهربائية بشكل دوري

وأكدت المصادر المسئولة عدم وجود أي إصابات بشرية جراء الحريق، فيما تم التنبيه على السكان بضرورة فحص التوصيلات الكهربائية بشكل دوري لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.