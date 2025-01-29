عضو اللجنة القانونية بنادي بيراميدز: قيد جراديشار خطأ ونتمسك بحقوقنا وفي انتظار قرار فيفا

الفجر الرياضي
جراديشار
جراديشار

قالت نور صبري، عضو اللجنة القانونية في بيراميدز، إن أي لاعب بينتقل بيع نهائي أو إعارة بيتم إرسال الـITC (البطاقة الدولية) من الاتحاد الذي كان يلعب اللاعب في دوريه إلى الاتحاد الجديد وبيتم التأكيد على نظام القيد على ذلك.

وتابعت نور صبري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور في برنامج ستاد المحور:" عندما يتم إرسال البطاقة الدولية ويتم التأكيد على استلامها من الاتحاد الجديد يحق للاعب المشاركة مع ناديه الجديد".

وأضافت: "في حالة مشاركة اللاعب مع ناديه الجديد دون تأكيد استلام البطاقة الدولية يكون هذا إجراء غير قانوني".

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وأكملت: "كل الاندية لها الصلاحية للدخول على نظام الـTMS ومتابعة إجراءات القيد".

واستطردت: "اكتشفنا ان اللاعب جراديشار على ذمة النادي المجري من قبل مباراة الأهلي وبيراميدز ولاحظنا استمراره على قائمتهم لبعد المباراة".

وأردفت: "الفيفا هي من ستفصل هل هناك مخالفة ام لا والفيفا هي من لها الحق في حسم الأمر ونتمسك بحقوقنا في الأزمة".

واختتمت:" لوائح الفيفا تضع بنود معينة ليكون قيد اللاعبين سليم وبيراميدز قدم شكواه بناءًا على اللوائح".

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