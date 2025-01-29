مصرع اربعينى أسفل عجلات قطار (الاقصر/القاهره) بمركز المراغة بسوهاج

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ارشيفيه
ارشيفيه

لقى اربعينى مصرعه يبلغ من العمر 42 عاما، بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، نتيجة عبورة من مكان غير معد لعبور المشاة، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المراغة يفيد بورود، محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء مرور القطار [ الأقصر – القاهره ]، دائرة مركز المراغة، تلاحظ عبور أحد الأشخاص شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاه وتم إطلاق آلة التنبيه، ولم يستجيب وصار دهسه وتوفـي إلي رحمة مولاه وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو  أحمد س ا" سن 42 حاصل علي ليسانس، ومقيم  دائرة المركز وتم نقله لمشرحة مستشفي المراغة المركزي.

أفاد شقيقه المدعو "محمد" سن 35 مدرس، ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما سبق، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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