مصرع طفل 4 سنوات انحشر بين الحائط والمصعد في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا راح ضحيته طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، إثر انحشاره بين الحائط والمصعد في أحد الأبراج، مما أدى إلى وفاته على الفور ونقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوصول الطفل "عمر"، 4 سنوات، جثة هامدة إلى مستشفى سوهاج العام، ومقيم بدائرة المركز.

وبالتحريات، تبين أن الحادث وقع أثناء استقلال الطفل "عمر" المصعد برفقة والده، المدعو "حمادة م. أ"، 64 عامًا، تاجر ومقيم بمركز المنشاة، أثناء توجههما إلى إحدى العيادات في الطابق الرابع. وخلال الصعود، انحشر الطفل بين المصعد والحائط بالطابق الثاني، مما أسفر عن إصابته إصابات خطيرة أدت إلى وفاته.

أفاد والد الطفل بتفاصيل الحادث ونفى وجود شبهة جنائية. وأكد تقرير مفتش الصحة وجود إصابة بفروة الرأس ونزيف بالأذن نتيجة الاصطدام بجسم صلب، مشيرًا إلى أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.