الزمالك يتسلم القرض ويصرف مستحقات اللاعبين خلال ساعات

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك تسلم القرض ويستعد لصرف مستحقات اللاعبين خلال ساعات.

الزمالك يتسلم القرض ويصرف مستحقات اللاعبين خلال ساعات

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "إدارة نادي الزمالك استقرت على صرف 25% من عقود جميع لاعبي الفريق الأول خلال ساعات".

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وواصل:" اليوم مجلس الإدارة وجه إدارة الكرة بالنادي لصرف المستحقات خلال الساعات المقبلة بعد دخول القرض في حساب النادي".

وأكمل:"  مسئولو الزمالك أكدوا للاعبين ان المستحقات سيتم صرفها بحد أقصى يوم الخميس المقبل قبل مباراة بيراميدز في بطولة الدوري".

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