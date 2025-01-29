"فوقنا خلاص".. نجوم الشعبي والمهرجانات في دويتو ناري لمسلسل "اش اش" ببصمة هيثم نبيل

يواصل الفنان هيثم نبيل رحلته في تقديم الموسيقى التصويرية وتترات المسلسلات، حيث يتعاون هذه المرة مع كوكبة من نجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات في مسلسل "اش اش"، الذي تخوض بطولته مي عمر تحت قيادة المخرج محمد سامي، ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وجمع نبيل في الأغنية الدعائية للمسلسل، التي تحمل عنوان "فوقنا خلاص"، بين أصوات مميزة في عالم الشعبي والمهرجانات، منهم عبد الباسط حمودة، محمود الليثي، أحمد شيبة، حسن شاكوش، وعمر كمال. الأغنية من كلمات كريم سامي، ألحان هيثم نبيل، توزيع كلوبكس، وهندسة صوتية هاني محروس.

مسلسل "اش اش" يدور في إطار اجتماعي شعبي على مدار 30 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، وغيرهم، بالإضافة إلى ضيوف شرف مميزين مثل أحمد زاهر، كريم فهمي، ومحمد ممدوح. العمل من تأليف وإخراج محمد سامي.