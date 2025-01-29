"كريستوفر نولان يستعد لملحمة سينمائية جديدة.. تصوير The Odyssey في جزيرة أسطورية!"

الفجر الفني
كريستوفر نولان
كريستوفر نولان


يواصل المخرج العالمي كريستوفر نولان استكشاف العوالم السينمائية الملحمية، وهذه المرة مع فيلمه الجديد The Odyssey، المقتبس من القصيدة الإغريقية الشهيرة لهوميروس. 

 

وكشفت تقارير حديثة، نقلًا عن Variety، أن بعض مشاهد الفيلم سيتم تصويرها على جزيرة فافينانا الإيطالية، المعروفة باسم "جزيرة الماعز"، والتي يُعتقد أنها المكان الذي هبط فيه البطل أوديسيوس وطاقمه بحثًا عن المؤن خلال رحلته الأسطورية.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير أوائل عام 2025، باستخدام تقنية IMAX "الجديدة تمامًا"، وفقًا لما أعلنته Universal Pictures، التي وصفت الفيلم بأنه "ملحمة أسطورية". ومن المتوقع أن يُعرض الفيلم عالميًا في 17 يوليو 2026.

ويضم العمل كوكبة من النجوم، أبرزهم مات ديمون في الدور الرئيسي، إلى جانب توم هولاند، زندايا، آن هاثاواي، لوبيتا نيونجو، تشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون.

يروي الفيلم قصة أوديسيوس، ملك إيثاكا، الذي يواجه تحديات هائلة في طريق عودته إلى الوطن بعد حرب طروادة، مستعرضًا موضوعات البطولة، الولاء، الذكاء، والصراع مع الإرادة الإلهية، في رؤية سينمائية واعدة من أحد أعظم مخرجي العصر.

كريستوفر نولان يستعد لملحمة سينمائية جديدة تصوير The Odyssey في جزيرة أسطورية المخرج العالمي كريستوفر نولان الفجر الفني

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