مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

يبحث محبي وعشاق الكرة الأوروبية بكل مكان عن مواعيد أهم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير الحالي والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

مانشسترسيتي الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي 10:00.

إنترميلان الإيطالي ضد موناكو الفرنسي 10:00.

بايرن ميونخ الألماني ضد السلوفاكي 10:00.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار الاوكراني 10:00.

برشلونة الإسباني ضد اتالانتا 10:00.

ريال مدريد ضد بريست 10:00.

ليفربول ضد ايندهوفن 10:00.

اتلتيكو مدريد ضد سالزبورج 10:00.

باريس سان جيرمان ضد شتوتجارت 10:00.

يوفنتوس ضد بنفيكا 10:00.

آرسنال ضد جيرونا 10:00.

ميلان ضد دينامو زغرب 10:00.

أستون فيلا ضد سليتك 10:00.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.