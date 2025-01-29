معلقين أهم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تستمر مواجهات البطولة الأوروبية الكبرى والتي تمتلئ بالإثارة والتشويق والمتعة ونقدم لكم معلقين أهم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير الحالي والقنوات الناقلة لها.

معلقين مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

ويعلق على مباراة مانشسترسيتي الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي 10:00 "علي سعيد الكعبي" وإنترميلان الإيطالي ضد موناكو الفرنسي 10:00 "محمد بركات".

وبايرن ميونخ الألماني ضد براتيسلافا السلوفاكي "جواد بدة" 10:00 وبوروسيا دورتموند ضد شاختار الاوكراني 10:00 "باسم الزير".

وبرشلونة الإسباني ضد اتالانتا 10:00 "خليل البلوشي" وريال مدريد ضد بريست 10:00 "حفيظ دراجي".

وليفربول ضد ايندهوفن 10:00 "عصام الشوالي" واتلتيكو مدريد ضد سالزبورج 10:00 "عبدالله الغامدي".

وباريس سان جيرمان ضد شتوتجارت 10:00 "عامر الخوذيري" ويوفنتوس ضد بنفيكا 10:00 "حسن العيدروس".

وأسندت مهمة التعليق على آرسنال ضد جيرونا 10:00 إلى "علي محمد علي" وميلان ضد دينامو زغرب 10:00 "أحمد البلوشي" وأستون فيلا ضد سليتك 10:00 "محمد فوزي".

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.