معلقين أهم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

تستمر مواجهات البطولة الأوروبية الكبرى والتي تمتلئ بالإثارة والتشويق والمتعة ونقدم لكم معلقين أهم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير الحالي والقنوات الناقلة لها.

معلقين مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

ويعلق على مباراة مانشسترسيتي الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي 10:00 "علي سعيد الكعبي" وإنترميلان الإيطالي ضد موناكو الفرنسي 10:00 "محمد بركات".

وبايرن ميونخ الألماني ضد براتيسلافا السلوفاكي "جواد بدة" 10:00 وبوروسيا دورتموند ضد شاختار الاوكراني 10:00 "باسم الزير".

وبرشلونة الإسباني ضد اتالانتا 10:00 "خليل البلوشي" وريال مدريد ضد بريست 10:00 "حفيظ دراجي".

وليفربول ضد ايندهوفن 10:00 "عصام الشوالي" واتلتيكو مدريد ضد سالزبورج 10:00 "عبدالله الغامدي".

وباريس سان جيرمان ضد شتوتجارت 10:00 "عامر الخوذيري" ويوفنتوس ضد بنفيكا 10:00 "حسن العيدروس".

وأسندت مهمة التعليق على آرسنال ضد جيرونا 10:00 إلى "علي محمد علي" وميلان ضد دينامو زغرب 10:00 "أحمد البلوشي" وأستون فيلا ضد سليتك 10:00 "محمد فوزي".

txt

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

txt

مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

معلقين أهم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

لهذا السبب... أحمد فهيم يتصدر تريند جوجل

مؤمن الجندي يكتب: بين العرق والذهب وصمت الكادحين

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وبريست في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت⚽🔥(مجاااااني) دوري ابطال اوروبا حصريآ بث مباشر |ليفربول×ايندهوفن| الآن دون توقف

عاجل - الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الجديدي يبتعد عن الزمالك رغم موافقة جروس