موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره كلوب بروج مساء اليوم الأربعاء 29-1-2025 على ملعب "الاتحاد" في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل السيتيزن المركز الخامس والعشرين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد نقاط، فيما يأتي كلوب بروج في المركز العشرين برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

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