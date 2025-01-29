"معملتش حاجة".. اعترافات المتهم بالتحرش بسيدة في مدينة نصر

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استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي، متهم بالتحرش بسيدة بمدينة نصر.

وخلال التحقيقات، نفى السائق التهم الموجهة إليه، وقال في اعترافاته: "أنا معملتش حاجة غلط، مفيش تحرش حصل.. أنا مجرد كنت شغال زي أي سواق، مش فاهم ليه هي اتهمتني كدة".
وأضاف: "كنت مركز في الطريق ومفيش حاجة حصلت غير أنني وصلت السيدة لمكانها وكان كل شيء طبيعي."
بدأت الواقعة عندما تقدمت السيدة ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، متهمة السائق بالتحرش بها أثناء تنقلها في السيارة. وقالت السيدة في بلاغها إنها شعرت بتصرفات غير لائقة من السائق، وهو ما دفعها لتقديم الشكوى.
بعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية السائق وضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع السائق

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