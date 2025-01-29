حبس حارس أمن متهم بسرقة عملات من سيارة نقل أموال بعين شمس

حوادث
متهم
متهم


قررت نيابة عين شمس حبس حارس أمن متهم بسرقة عملات من سيارة نقل أموال في منطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أمام النيابة العامة، اعترف المتهم بسرقة العملات الأجنبية من خزينة السيارة أثناء تأديته عمله، مشيرًا إلى أنه كان قد خطط لهذه السرقة منذ فترة طويلة. وأضاف أنه بعد سرقته للمبلغ المالي، قام باستبداله مع شخص آخر، وهو عامل بمحل أدوات كهربائية كان يعرفه مسبقًا، حيث سلم له جزءًا من الأموال مقابل الحصول على مبلغ مالي آخر. 
وأكد الحارس أنه كان يعتقد أنه سيتخلص من أي دلائل قد تربطه بالجريمة بسهولة، ولكن الأمور لم تسير كما كان يخطط.
كما أقر الحارس في اعترافاته أنه اختار هذا التوقيت لتنفيذ السرقة بسبب انشغال باقي أفراد الطاقم في مهام أخرى، ما منحه فرصة سرقة المبلغ من الخزينة دون أن يلاحظه أحد. وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن يتم اكتشاف الجريمة بهذه السرعة.
تعود الواقعة إلى ضبط حارس الأمن في إحدى شركات نقل الأموال بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث قام بسرقة مبلغ مالي من خزينة السيارة المعين حراستها. وعُثر بحوزته على مبالغ مالية (محلية وأجنبية)، هاتف محمول، وعدد من الإيصالات التي كانت تستخدم لتغطية عملية السرقة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أيضًا بأنه استبدل بعض العملات الأجنبية مع شخص آخر (عامل بمحل أدوات كهربائية)، الذي تم ضبطه لاحقًا وبحوزته المبلغ المسروق.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حوادث الفجر السرقة التحقيقات النيابة العامة تحقيقات جريمة

مواد متعلقة

بعد قليل.. محاكمة 6 متهمين بقتل شخص في منطقة السلام

"معملتش حاجة".. اعترافات المتهم بالتحرش بسيدة في مدينة نصر

استكمال محاكمة 7 متهمين بقتل شقيقتهم بعد وصلة تعذيب بالمرج.. اليوم

نزيف داخلي في المخ.. التقرير الطبي لجثة سيدة توفيت بحادث مروع بمدينة نصر

بأسلوب انتحال الصفة.. قرار قضائي ضد مسجل خطر بتهمة النصب بمدينة نصر

ماس كهربائي وراء اندلاع حريق شقة سكنية بشوارع السلام

دون وقوع خسائر بشرية.. انتداب المعمل الجنائية لمعاينة حريق شقة في المرج

"داسه وهو بيعدي الطريق".. مصرع شاب بحادث مروع على الطريق الدائري

الأكثر قراءة

عاجل|أشرف بن شرقي يرحل عن الريان.. أين هي وجهة اللاعب المقبلة؟

عاجل:- أمين عام الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لسحب قرار وقف عمليات "أونروا" في القدس

حبس حارس أمن متهم بسرقة عملات من سيارة نقل أموال بعين شمس

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لسوق الخضار والفاكهة بمدينة منفلوط

أبرز موضوعات مجلس جامعة المنصورة لشهر يناير 2025 م

"الدولية لدعم فلسطين": إسرائيل ليس لديها صلاحيات للتحكم في مصير "الأونروا"

محافظ أسيوط يشهد إنطلاق مبادرة بإيدينا نجملها بمنطقة نزلة عبداللاه بحى شرق

عاجل| المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يصل إلى تل أبيب