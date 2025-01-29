حبس حارس أمن متهم بسرقة عملات من سيارة نقل أموال بعين شمس



قررت نيابة عين شمس حبس حارس أمن متهم بسرقة عملات من سيارة نقل أموال في منطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أمام النيابة العامة، اعترف المتهم بسرقة العملات الأجنبية من خزينة السيارة أثناء تأديته عمله، مشيرًا إلى أنه كان قد خطط لهذه السرقة منذ فترة طويلة. وأضاف أنه بعد سرقته للمبلغ المالي، قام باستبداله مع شخص آخر، وهو عامل بمحل أدوات كهربائية كان يعرفه مسبقًا، حيث سلم له جزءًا من الأموال مقابل الحصول على مبلغ مالي آخر.

وأكد الحارس أنه كان يعتقد أنه سيتخلص من أي دلائل قد تربطه بالجريمة بسهولة، ولكن الأمور لم تسير كما كان يخطط.

كما أقر الحارس في اعترافاته أنه اختار هذا التوقيت لتنفيذ السرقة بسبب انشغال باقي أفراد الطاقم في مهام أخرى، ما منحه فرصة سرقة المبلغ من الخزينة دون أن يلاحظه أحد. وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن يتم اكتشاف الجريمة بهذه السرعة.

تعود الواقعة إلى ضبط حارس الأمن في إحدى شركات نقل الأموال بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث قام بسرقة مبلغ مالي من خزينة السيارة المعين حراستها. وعُثر بحوزته على مبالغ مالية (محلية وأجنبية)، هاتف محمول، وعدد من الإيصالات التي كانت تستخدم لتغطية عملية السرقة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أيضًا بأنه استبدل بعض العملات الأجنبية مع شخص آخر (عامل بمحل أدوات كهربائية)، الذي تم ضبطه لاحقًا وبحوزته المبلغ المسروق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.