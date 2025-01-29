نزيف داخلي في المخ.. التقرير الطبي لجثة سيدة توفيت بحادث مروع بمدينة نصر

حوادث
حادث مروري
حادث مروري


تسلمت جهات التحقيق بمدينة نصر التقرير الطبي لجثة سيدة، لقيت مصرعها أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق في مدينة نصر.
وأظهر التقرير أن الجثة بها إصابات وسحجات متفرقة في الجسد، بالإضافة إلى نزيف داخلي في المخ، وهو ما أودى بحياتها، كما تم تشخيص إصابتها بكسور متعددة في الأطراف السفلية والأجزاء العلوية من الجسم
كان قسم شرطة مدينة نصر ثان قد تلقى بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مصادمة أسفر عن وفاة سيدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.
تبين من الفحص أن السيدة، المقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، كانت تعبر الطريق عندما اصطدمت بها سيارة ميكروباص، مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة،في حين لاذ قائد السيارة بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من مكان الحادث خشية تعرضه للاعتداء من قبل الأهالي. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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