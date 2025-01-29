موعد مباراة باريس سان جيرمان وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره فريق شتوتجارت، يوم الأربعاء 29 يناير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تُقام المباراة بين فريقي باريس سان جيرمان وشتوتجارت في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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تذاع تلك المباراة بين فريقي باريس سان جيرمان وشتوتجارت عبر قناة بي إن سبورت، حيث تذاع بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورت.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان تلك المباراة وهو في المركز الثاني والعشرين برصيد 10 نقاط، بينما يحل فريق شتوتجارت في المركز الرابع والعشرين بنفس الرصيد.

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