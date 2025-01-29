موعد مباراة يوفنتوس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره فريق بنفيكا، يوم الأربعاء 29 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ترتيب يوفنتوس وبنفيكا

ويدخل فريق يوفنتوس تلك المباراة وهو في المركز السابع عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يحل فريق بنفيكا في المركز الواحد والعشرين برصيد 10 نقاط.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام المباراة بين فريقي يوفنتوس وبنفيكا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع تلك المباراة بين فريقي يوفنتوس وبنفيكا عبر قناة بي إن سبورت، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورت هى الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال.

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