تشكيل برشلونة ضد أتالانتا في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة الألماني هانسي فليك، لمواجهة أتالانتا الإيطالي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة ضد أتالانتا

يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 على ملعب "كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتالانتا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أرواخو، ب أو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بابلو جافي، مارك كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني من ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 7 مواجهات حقق خلالها 6 انتصارات وخسر في لقاء وحيد، ولم يتعادل في أي مباريات.

أما فريق أتالانتا فهو في المركز السابع من ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 نقطة، بعدما شارك في 7 مباريات فاز في 4 مواجهات، وتلقى هزيمة وحيدة، وتعادل في مواجهتين.

وتنقل مباراة برشلونة ضد أتالانتا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

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