لا بديل عن الفوز.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بريست في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

دد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ستاد بريست الفرنسي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بريست ضد ريال مدريد

ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على بريست، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بريست

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق بريست المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وبريست عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

