كنائس مصر تشارك فى معرض الكتاب.. تحت شعار: «اقرأ... فى البدء كان الكلمة»

شهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحالية ال 56 التى تقام فى الفترة من ٢٤ يناير حتى ٥ فبراير المقبل، حضورا مميزا من الكنائس المصرية حيث شاركت بمطبوعات ومعروضات تسلط الضوء على التراث المسيحى والتاريخ القبطى وأعمال فكرية وروحية تساهم فى تعزيز الحوار الثقافى بين أطياف المجتمع وكجزء من رسالة الكنائس لتعزيز الحوار الثقافى ودعم القيم الانسانية المشتركة،، تحت شعار: «اقرأ... فى البدء كان الكلمة».

وتشارك في صالة 1 بمعرض الكتاب دار الكتاب المقدس بعدة إصدرات مهمة ومؤلفات جديدة تخص الشباب والاطفال، ودار الثقافة ودير القديسة دميانة بالبراري وكنيسة مارمرقس الرسول ودار النشر الأسقفية بعدد من الكتب ابرزهم «الملكوت والجحيم"، ومؤسسة القديس أنطونيوس الكبيربعدة كتب ابرزها القديس اثناسيوس الرسولى وضد يوليان، ودار الأخوة للنشر وإيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس ودار مجلة مارمرقس للنشر بعدد من الكتب منها مجموعة الترجمة السبعينية للراحل الانبا إيبفانيوس أسقف ورئيس دير ابو مقار الراحل، والمركز الثقافي الفرنسيسكاني ب 17 كتاب جديد لعام 2025 وابرزهم " القديس يوسف البار شفيع الكنيسة والحارس " للراهب بولس رزق " وتاريخ الرهبنة الفرنسيسكانية " شموس ساطعة فى سماء الكنيسة " للاب وليم عبد المسيح، ودار الأكويني وكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون.

أما في صالة 2 يشارك المركز الثقافي الأرثوذكسي ومن ابرزها كتاب البابا العجائبى القديس البابا كيرلس السادس، وكتاب المقالات الأسبوعية للبابا شنودة الثالث وكتاب الخطية الأصلية وكتاب البابا تواضروس راعى الثقافة وكتاب قاموس اللغة القبطية. وبطريركية الأقباط الكاثوليك حيث تشارك باصدرات عديدة من الكتب لعام 2025، ودار رسالتنا للنشر وأسقفية الشباب، ومن ابرز الكتب المشاركة كتاب التكريس البتوي وحياة التقوي الروحية ومجلد الكتاب المقدس واستحاله تحريفة للانبا موسى.

وبرغم من تحريم الكنيسة الارثوذكسية لبعض الكتب لهم بسبب بعض الافكار والمعتقدات التى تتعارض مع تعاليم الكنيسة ورغم غياب الاب متى المسكين والدكتور جورج بباوي يشاركون في المعرض، حيث شاركة دار جذور للنشر والتوزيع، بصالة 2 _ جناح B 14، بكتب دكتور بباوى وهو من ضمن المحرومين من الكنيسة، وكتبة مرفوضة من قبل الكنيسة. ومن ابرزها « شرح إنجيل يوحنا للقديس كيرلس الإسكندري، والقراءة المسيحية الارثوذكسية للعهد القديم، وحكمة الاباء المصريين، يسوع المسيح حياتنا»، عن كتب الاب متى المسكين شارك بكتب «مجموعة بولس الرسول، ومجموعة شرح الأناجيل"، كما يشارك بمجموعة بولس الرسول والتى تتضمن كتاب شرح عن القديس بولس الرسول وشرح رسالة رومية وشرح رسالة العبرانين وأفسس وسفر اعمال الرسل ورسالة غلاطية.

كما شارك الانبا مكسيموس الأول كما يطلق البعض عاليه فى المعرض برغم من تحذير الكنيسة القبطية الارثوذكسية بإنه لا يحمل اى صفة كنسية أو شرعية ولا يعترف به المجمع المقدس أو اى من المؤسسات الكنسية المعتمدة، لانشقاقه لتشكيل كيانات موازية باسم المسيحية وتأسيس كنيسة تحمل اسم " الكنيسة الارثوذكسية المستقلة " متجاوزا بذلك السلطات الدينية والتقاليد الكنسية المعترف بها، ب 10 كتب له فى صاله 1 جناح c24 من ابرزهم " الازمنة الاخيرة، المسيح كما أعلنه الانجيل، لمن يهمه الامر، دعوة للتفكير، حق الانجيل، بين العهدين "

ومن أبرز دور النشر المسيحية دار رسالتنا للنشر والذي تشارك بكتاب أعمال مجمع خلقيدونية 451 ترجمة عن النصوص الأصلية ومقدّمة وملاحظات: ريتشارد بريس ومايكل جاديس ترجمة للعربية: القس مينا القمص إسحق سعد، بيشوي جرجس، بيشوي شكري، موريس وهيب ويتكون العمل من مجلدين كبار المجلد الأول 460 صفحة والمجلد الثاني 745 صفحة ويتضمن المجلد محاضر الجلسات، والتي تتكون من 16 جلسة من جلسات المجمع اللي غير تاريخ الكنيسة لمدة 1500 سنة، كما هل فعلًا الجدل اللي حصل في مجمع خلقيدونية 451م جدل لاهوتي؟، هل حقيقي أن الخلاف على طبيعة المسيح والمصطلحين المشهورين "من طبيعتين" ولا "في طبيعتين"؟!



وكان قد قال وزير الثقافة إن الدورة الـ٥٦ ستمثل نقلة نوعية فى تاريخ المعرض، ويوجد العديد من المفاجآت التى ستجذب الجمهور بشكل أكبر، باعتبار معرض الكتاب أكبر حدث ثقافى ينتظره ملايين القراء، وأنار عبر تاريخه العريق عقولًا مصرية وعربية، وأسهم فى بناء فكر أجيال وأجيال اعتزت بهويتها، وتلقت الكتاب باعتباره نبراسًا وهاديًا، مبينًا أن شعار «اقرأ.. فى البدء كان الكلمة» يربط بين العمق الدينى والتعلم.

وكشف أنه لأول مرة يتم إعلان اختيار دولة «رومانيا» لتكون ضيف شرف الدورة الـ٥٧، و«قطر» لتكون ضيف شرف الـ٥٨، وهو تقليد يعزز من الدور الثقافى الذى تلعبه مصر مع دول العالم، لافتًا إلى أن المعرض يقام هذا العام على مساحة هى الأكبر منذ نقل المعرض لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ما يؤكد مدى قوة ومكانة المعرض عالميًا.

ويظل معرض القاهرة الدولي للكتاب حدثًا ثقافيًا استثنائيًا يجسد رسالة الثقافة في توحيد الشعوب وتعزيز قيم المعرفة والانفتاح، كما أنه منصة للإلهام والإبداع والتواصل الثقافي، مما يجعله علامة فارقة في المشهد الثقافي العربي والدولي.

