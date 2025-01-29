عاجل|أشرف بن شرقي يرحل عن الريان.. أين هي وجهة اللاعب المقبلة؟

الفجر الرياضي
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي. 

أشرف بن شرقي يرحل عن الريان

ولعب الدولي المغربي مع النادي القطري 44 مباراة، نجح في تسجيل 18 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وبحسب التقارير، اقترب بن شرقي من التوقيع مع الأهلي في صفقة انتقال حر وسط أنباء عن دخول الزمالك في الصفقة، لتحويل وجهة المغربي قبل ساعات من غلق الميركاتو الشتوي.

وحال ضم بن شرقي سيكون الصفقة الرابعة للأهلي خلال يناير الجاري بعد مصطفى العش والسلوفيني جراديشار وأحمد رضا لاعب بتروجت.

وتألق المغربي من قبل مع نادي الزمالك، وخلال 109 مباريات لعبها المغربي مع النادي الأبيض، قدم أداءً مميزًا حيث ساهم بـ69 مساهمة، منها 41 هدفًا سجلها و28 تمريرة حاسمة.
 

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