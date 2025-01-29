حالة الطقس اليوم الأربعاء 29 يناير 2025: ارتفاع درجات الحرارة واختفاء الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بدءًا من اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 وحتى يوم الاثنين 3 فبراير، مشيرةً إلى ارتفاع درجات الحرارة على غير العادة لهذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة 22 درجة مئوية مع غياب فرص سقوط الأمطار.

أبرز ملامح الطقس اليوم

🔹 النهار: طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

🔹 الليل: طقس شديد البرودة في أغلب المناطق مع تحذيرات من تخفيف الملابس لتجنب نزلات البرد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

✅ القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري:

شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح.

خلال ساعات الصباح. سرعة الرياح تصل إلى 26 كم/ساعة.

✅ السواحل الشمالية الغربية:

شبورة مائية كثيفة أحيانًا .

. أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

على مناطق متفرقة. سرعة الرياح 24 كم/ساعة.

✅ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

شبورة مائية كثيفة .

. فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

على بعض المناطق. سرعة الرياح 28 كم/ساعة.

✅ شمال الصعيد:

شبورة مائية كثيفة أحيانًا .

. سرعة الرياح تصل إلى 28 كم/ساعة.

✅ جنوب الصعيد:

لا توجد أمطار .

. سرعة الرياح 26 كم/ساعة.

حالة البحرين

🌊 البحر المتوسط:

معتدل ، ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 - 2 متر .

، ارتفاع الأمواج يتراوح بين . اتجاه الرياح شمالية شرقية.

🌊 البحر الأحمر:

خفيف إلى معتدل ، ارتفاع الأمواج بين 1 - 2 متر .

، ارتفاع الأمواج بين . اتجاه الرياح شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

🔸 تجنب تخفيف الملابس بسبب برودة الطقس ليلًا.

🔸 القيادة بحذر في الصباح بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

🔸 متابعة التحديثات المستمرة عن حالة الطقس لتجنب أي مفاجآت جوية.