حالة الطقس اليوم الأربعاء 29 يناير 2025: ارتفاع درجات الحرارة واختفاء الأمطار
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بدءًا من اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 وحتى يوم الاثنين 3 فبراير، مشيرةً إلى ارتفاع درجات الحرارة على غير العادة لهذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة 22 درجة مئوية مع غياب فرص سقوط الأمطار.
أبرز ملامح الطقس اليوم
🔹 النهار: طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
🔹 الليل: طقس شديد البرودة في أغلب المناطق مع تحذيرات من تخفيف الملابس لتجنب نزلات البرد.
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
✅ القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري:
- شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح.
- سرعة الرياح تصل إلى 26 كم/ساعة.
✅ السواحل الشمالية الغربية:
- شبورة مائية كثيفة أحيانًا.
- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.
- سرعة الرياح 24 كم/ساعة.
✅ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:
- شبورة مائية كثيفة.
- فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.
- سرعة الرياح 28 كم/ساعة.
✅ شمال الصعيد:
- شبورة مائية كثيفة أحيانًا.
- سرعة الرياح تصل إلى 28 كم/ساعة.
✅ جنوب الصعيد:
- لا توجد أمطار.
- سرعة الرياح 26 كم/ساعة.
حالة البحرين
🌊 البحر المتوسط:
- معتدل، ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 - 2 متر.
- اتجاه الرياح شمالية شرقية.
🌊 البحر الأحمر:
- خفيف إلى معتدل، ارتفاع الأمواج بين 1 - 2 متر.
- اتجاه الرياح شمالية غربية.
تحذيرات ونصائح للمواطنين
🔸 تجنب تخفيف الملابس بسبب برودة الطقس ليلًا.
🔸 القيادة بحذر في الصباح بسبب الشبورة المائية الكثيفة.
🔸 متابعة التحديثات المستمرة عن حالة الطقس لتجنب أي مفاجآت جوية.