حالة الطقس اليوم الأربعاء 29 يناير 2025: ارتفاع درجات الحرارة واختفاء الأمطار

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بدءًا من اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 وحتى يوم الاثنين 3 فبراير، مشيرةً إلى ارتفاع درجات الحرارة على غير العادة لهذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة 22 درجة مئوية مع غياب فرص سقوط الأمطار.

أبرز ملامح الطقس اليوم

🔹 النهار: طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
🔹 الليل: طقس شديد البرودة في أغلب المناطق مع تحذيرات من تخفيف الملابس لتجنب نزلات البرد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري:

  • شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح.
  • سرعة الرياح تصل إلى 26 كم/ساعة.

السواحل الشمالية الغربية:

  • شبورة مائية كثيفة أحيانًا.
  • أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.
  • سرعة الرياح 24 كم/ساعة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

  • شبورة مائية كثيفة.
  • فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.
  • سرعة الرياح 28 كم/ساعة.

شمال الصعيد:

  • شبورة مائية كثيفة أحيانًا.
  • سرعة الرياح تصل إلى 28 كم/ساعة.

جنوب الصعيد:

  • لا توجد أمطار.
  • سرعة الرياح 26 كم/ساعة.

حالة البحرين

🌊 البحر المتوسط:

  • معتدل، ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 - 2 متر.
  • اتجاه الرياح شمالية شرقية.

🌊 البحر الأحمر:

  • خفيف إلى معتدل، ارتفاع الأمواج بين 1 - 2 متر.
  • اتجاه الرياح شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

🔸 تجنب تخفيف الملابس بسبب برودة الطقس ليلًا.
🔸 القيادة بحذر في الصباح بسبب الشبورة المائية الكثيفة.
🔸 متابعة التحديثات المستمرة عن حالة الطقس لتجنب أي مفاجآت جوية.

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