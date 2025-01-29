معرض الكتاب 2025.. تاريخ الحملة إلى بيت المقدس

أقباط وكنائس
تاريخ الحملة إلى
تاريخ الحملة إلى بيت المقدس

 انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، الخميس 23 يناير الجاري، تحت عنوان "اقرأ.. في البدء كانت الكلمة"، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وسط استعدادات رسمية على أعلى مستوى.

ومن جانبها، تشارك مكتبة الاداب للنشر في معرض الكتاب في دورته الأحدث، بكتاب «تاريخ الحملة إلى بيت المقدس »، للدكتور بولا جمال.
وقال “بولا” فى تصريحات خاصة “ الفجر” يتناول  الكتاب بالدراسة والتحليل والمقارنة مصادر الحملة الصليبية الأولى من أجناس مختلفة (العرب، البيزنطيين، اللاتين).

وتابع، لذلك يعد هذا الكتاب بمثابة دراسة مقارنة مجمعة عن أهم ما كتب في المصادر المعاصرة عن الحملة الصليبية الأولى تلك الحملة التي كان لها العديد من الآثار على الشرق، تضيف هذه الدراسة لبنة إلى البحث التاريخي عن الحركة الصليبية في العصور الوسطى.

معرض الكتاب تاريخ الجملة الى بيت المقدس الدكتور بولا جمال

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