إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الأول بمحافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن نتيجة الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام 2025، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمديرية.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية

زيارة الموقع الرسمي:

الدخول إلى بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

اختيار المرحلة الدراسية:

تحديد "المرحلة الثانوية".

تحديد الصف الدراسي:

اختيار "الصف الثاني الثانوي".

إدخال البيانات المطلوبة:

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

عرض النتيجة:

الضغط على زر "عرض النتيجة" للحصول على التفاصيل الكاملة للدرجات والمجموع.

طرق إضافية للاستعلام عن النتيجة:

عبر المدارس:

يمكن للطلاب التوجه إلى مدارسهم للحصول على النتيجة من خلال الكشوف الورقية المتوفرة.

عبر صفحات المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي:

قد تقوم بعض المدارس بنشر النتائج عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2025

الشعبة العلمية:

اللغة العربية: 80 درجة

80 درجة اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

60 درجة الرياضيات: 60 درجة

60 درجة الأحياء: 60 درجة

60 درجة الفيزياء: 60 درجة

60 درجة الكيمياء: 60 درجة

الشعبة الأدبية:

اللغة العربية: 80 درجة

80 درجة اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

60 درجة الرياضيات: 60 درجة

60 درجة علم النفس: 60 درجة

60 درجة التاريخ: 60 درجة

60 درجة الجغرافيا: 60 درجة

يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بالتحقق من صحة البيانات المدخلة أثناء عملية الاستعلام لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة.