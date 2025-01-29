استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

الاقتصاد
الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 29 يناير 2025، بعد الارتفاع الذي سجلته يوم أمس، وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب حسب الأعيرة المختلفة:

أسعار الذهب اليوم

عيار 24:

  • سجل سعر الجرام نحو 4405 جنيهات.

عيار 21:

  • بلغ سعر الجرام نحو 3855 جنيهًا.

عيار 18:

  • وصل سعر الجرام إلى 3304 جنيهات.

عيار 14:

  • سجل سعر الجرام نحو 2570 جنيهًا.

الجنيه الذهب:

  • بلغ سعر الجنيه الذهب 30840 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند نحو 2763 دولارًا.

تختلف أسعار الذهب من محل لآخر بناءً على المصنعية والضرائب المضافة. يُنصح بالتحقق من الأسعار لدى التجار المحليين قبل الشراء أو البيع.

 

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 اسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر سعر الذهب عالمي ا سعر الجنيه الذهب اسعار الذهب عيار 21

الأكثر قراءة

عاجل|أشرف بن شرقي يرحل عن الريان.. أين هي وجهة اللاعب المقبلة؟

عاجل:- أمين عام الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لسحب قرار وقف عمليات "أونروا" في القدس

حبس حارس أمن متهم بسرقة عملات من سيارة نقل أموال بعين شمس

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لسوق الخضار والفاكهة بمدينة منفلوط

أبرز موضوعات مجلس جامعة المنصورة لشهر يناير 2025 م

"الدولية لدعم فلسطين": إسرائيل ليس لديها صلاحيات للتحكم في مصير "الأونروا"

محافظ أسيوط يشهد إنطلاق مبادرة بإيدينا نجملها بمنطقة نزلة عبداللاه بحى شرق

عاجل| المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يصل إلى تل أبيب