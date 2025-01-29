استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 29 يناير 2025، بعد الارتفاع الذي سجلته يوم أمس، وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب حسب الأعيرة المختلفة:

أسعار الذهب اليوم

عيار 24:

سجل سعر الجرام نحو 4405 جنيهات.

عيار 21:

بلغ سعر الجرام نحو 3855 جنيهًا.

عيار 18:

وصل سعر الجرام إلى 3304 جنيهات.

عيار 14:

سجل سعر الجرام نحو 2570 جنيهًا.

الجنيه الذهب:

بلغ سعر الجنيه الذهب 30840 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند نحو 2763 دولارًا.

تختلف أسعار الذهب من محل لآخر بناءً على المصنعية والضرائب المضافة. يُنصح بالتحقق من الأسعار لدى التجار المحليين قبل الشراء أو البيع.