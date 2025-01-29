رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات
مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول، يزداد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.
ويتم إعلان النتائج عبر المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات المصرية، فور اعتمادها من قبل المحافظين.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس
للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها الطالب.
- اختيار قسم "نتائج الامتحانات".
- تحديد "نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025".
- إدخال رقم الجلوس أو الاسم الثلاثي.
- الضغط على عرض النتيجة للاطلاع على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المحافظات المصرية
للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول، يمكن الدخول إلى الروابط التالية:
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 القاهرة: اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الجيزة: اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 القليوبية: اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الإسكندرية: اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 المنوفية: اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الشرقية: اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 سوهاج: اضغط هنا
موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول
من المتوقع أن تبدأ مديريات التربية والتعليم في إعلان النتائج تدريجيًا خلال الأيام القادمة، وفقًا لجدول التصحيح والمراجعة، ويُنصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة المواقع الرسمية للحصول على النتيجة فور ظهورها.