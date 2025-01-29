بأسلوب انتحال الصفة.. قرار قضائي ضد مسجل خطر بتهمة النصب بمدينة نصر

حوادث
تجديد حبس
تجديد حبس


جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس مسجل خطر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على سائق بأسلوب انتحال الصفة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على المتهم، الذي تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، بعدما قام بالنصب على سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر. حيث استولى المتهم على مبلغ مالي من السائق مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء، مستخدمًا أسلوب "انتحال الصفة".
وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه في منطقة مدينة نصر. وبحوزته تم العثور على طبنجة صوت وعدد من الطلقات. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بارتكابه وقائع أخرى بذات الأسلوب. كما تم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بناءً على إرشاده.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

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