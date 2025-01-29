الرجاء".. الأنبا عمانوئيل يترأس يوم المرحلة الإعدادية بالإيبارشية

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أقيم اليوم تزامنًا مع الاحتفالات عام يوبيل الرجاء "حجاج الرجاء"، بإشراف الأب ملاك ناجي، والأب ماركو ميخائيل، وبمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، من مختلف رعايا الإيبارشية.

تحت شعار "الرجاء"، ترأس أمس، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، يوم المرحلة الإعدادية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب المطران، كما تأمل نيافته في نص إنجيل القديس لوقا (10: 1-20). وخلال كلمته، شرح الأنبا عمانوئيل في حوار أبوي للمشاركين، الذي بلغ عددهم مائة وستين مشاركًا على أن الرسل كانوا ممتلئين بروح الرجاء، يحملون رسالة ملكوت السماوات ليس بالكلمات فقط، بل بأعمالهم، ورسالتهم التي عكست إيمانهم الحي، وروحهم المملوءة بالرجاء.

تضمن اليوم لقاءً خاصًا مع الشماس الإنجيلي تامر الشايب، الذي انطلق من الآية "وعلى اسمه يكون رجاء الأمم" (متى 12: 21)، ليقدم شرحًا عن زمن اليوبيل، وشعار "الرجاء"، حيث ساعد الشرح على تعزيز فهم المشاركين لروح هذا الزمن المقدس، بأسلوب تفاعلي أثرى اليوم.

تضمن اليوم أيضًا الأنشطة المتنوعة، والفقرات الترفيهية، والمشاركات الجماعية، بالإضافة إلى الرحلة النيلية.

الرجاء الأنبا عمانوئيل عياد الكنيسة الكاثوليكية

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