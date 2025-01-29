رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس والتفاصيل الكاملة

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نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025، حيث أكدت مصادر مطلعة أن النتيجة ستكون متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ليتم بعدها اعتمادها رسميًا من قبل محافظ الجيزة.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث أدى الطلاب آخر اختباراتهم في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (لطلاب السعيدية فقط).

 وقد بلغ عدد الطلاب المقيدين في امتحانات الإعدادية بالجيزة 212،778 طالبًا، أدوا الامتحانات في 702 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في الجيزة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم فور اعتمادها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال الرابط التالي:
    🔗 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2025
  2. اختيار نتيجة "الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025".
  3. إدخال رقم الجلوس أو الاسم الثلاثي.
  4. الضغط على عرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، حيث يبلغ المجموع الكلي للترم الأول 140 درجة موزعة كما يلي:

المادةالدرجة
اللغة العربية40 درجة
اللغة الإنجليزية30 درجة
الرياضيات30 درجة
العلوم20 درجة
الدراسات الاجتماعية20 درجة
المجموع الكلي للترم الأول140 درجة

أما المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 2025 (الترمين الأول والثاني) فهو 280 درجة، مقسم على المواد الأساسية كالتالي:

المادةالدرجة
اللغة العربية80 درجة
اللغة الإنجليزية60 درجة
الرياضيات60 درجة
العلوم40 درجة
الدراسات الاجتماعية40 درجة
المجموع النهائي280 درجة

 

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