ماس كهربائي وراء اندلاع حريق شقة سكنية بشوارع السلام

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كشفت معاينة جهات التحقيق، لحريق نشب في شقة سكنية بشارع جمال عبد الناصر في منطقة السلام عن تفحم جميع محتويات الشقة، دون وقوع إصابات. 
وأوضحت المعاينة أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بخصوص نشوب حريق داخل شقة سكنية في العقار المذكور. 
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني حول المكان لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، دون تسجيل أي خسائر بشرية، بينما تجري حاليًا عمليات حصر التلفيات الناجمة عن الحريق.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

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