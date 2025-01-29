دون وقوع خسائر بشرية.. انتداب المعمل الجنائية لمعاينة حريق شقة في المرج

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة المرج، وكشف سبب اندلاعه.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا عن نشوب حريق في دائرة قسم شرطة المرج، حيث انتقلت على الفور إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفرت المعاينات الأولية عن عدم وجود إصابات أو حالات وفاة، في حين يجري حاليًا العمل على تحديد أسباب الحريق بدقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبدأت التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.