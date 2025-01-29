استقرار سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 29 يناير 2025.. تعرف على الأسعار في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، بعد انخفاضه خلال تعاملات أمس.

يبحث الكثير من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الدولار اليوم في البنوك المختلفة لمعرفة آخر التحديثات.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

🔹 سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

شراء: 50.13 جنيه

50.13 جنيه بيع: 50.26 جنيه

🔹 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

شراء: 50.17 جنيه

50.17 جنيه بيع: 50.27 جنيه

🔹 سعر الدولار في بنك مصر:

شراء: 50.17 جنيه

50.17 جنيه بيع: 50.27 جنيه

🔹 سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

شراء: 50.17 جنيه

50.17 جنيه بيع: 50.27 جنيه

🔹 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 50.17 جنيه

50.17 جنيه بيع: 50.27 جنيه

🔹 سعر الدولار في بنك القاهرة:

شراء: 50.17 جنيه

50.17 جنيه بيع: 50.27 جنيه

توقعات سعر الدولار خلال الفترة القادمة

يترقب السوق المصري تحركات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة مستمرة من قبل المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات.

يؤثر سعر الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة، لذا فإن استقراره يعد أمرًا مهمًا للاقتصاد المصري.