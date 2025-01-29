"داسه وهو بيعدي الطريق".. مصرع شاب بحادث مروع على الطريق الدائري

حوادث
حادث مروري
حادث مروري


لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة على الطريق الدائري اتجاه المرج.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بالطريق الدائري اتجاه المرح.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى أحمد. م 28 سنة، الطريق صدمته سيارة نقل مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث الفجر الطريق الدائري النيابة العامة تحرر محضر تهم تحقيق حادث مروع صدمته سيارة

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