محافظ أسيوط يشهد إنطلاق مبادرة بإيدينا نجملها بمنطقة نزلة عبداللاه بحى شرق

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جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء إنطلاق حملة نظافة وتجميل تحت شعار بإيدينا نجملها بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط بمشاركة ما يقرب من 300 شاب وفتاة من الشباب المتطوعين من الجوالة والكشافة وأندية التطوع والكيانات الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار تعزيز جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وجميلة فضلًا عن زيادة الوعي البيئي بين المواطنين وتحسين الصورة العامة للمحافظة

وجاء ذلك بحضور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والعديد من القيادات الشبابية والتنفيذية بالمحافظة.

وحيث تفقد محافظ أسيوط أعمال النظافة والتجميل التي قام بها الشباب المتطوعين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وشلمت الحملة مناطق نزلة عبداللاه بحي شرق ومنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط وتضمنت أعمال تنظيف الشوارع وطلاء الأسوار والبلدورات والأرصفة بما يعكس صورة حضارية وجمالية.

وأكد المحافظ أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي البيئي بين المواطنين وتشجيعهم على الحفاظ على النظافة العامة في مدينتهم، مؤكدًا أن هذا النوع من المبادرات يعكس روح التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والشباب للمساهمة في تحسين مستوى الحياة لافتًا إلى أن مثل هذه الحملات تساهم في خلق بيئة نظيفة ومنتجة، كما تعزز من مشاركة المواطنين في العمل المجتمعي وتنمية الحس البيئي لديهم.

وأثنى أبوالنصر على الروح التطوعية التي أظهرها الشباب المشاركون في الحملة، مشيدًا بتعاون مديرية الشباب والرياضة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تنمية المجتمع ورفع مستوى الوعي البيئي بين المواطنين والرغبة في تحسين البيئة مؤكدًا أن التعاون بين الشباب والمجتمع يسهم في خلق بيئة أكثر نظافة وجمالًا ويزيد من الإنتماء للمجتمع.

ووجه محافظ أسيوط بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة للشباب لاستكمال فعاليات المبادرة، مقدمًا شكره لجميع المتطوعين المشاركين وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، مؤكدًا على ضرورة إستمرار مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويذكر أن الحملة ستستمر في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل في العديد من المناطق الأخرى بالمحافظة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع مستوى الخدمات العامة في أسيوط.

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محافظ أسيوط يشهد إنطلاق مبادرة بإيدينا نجملها بمنطقة نزلة عبداللاه بحى شرق