وظائف السكة الحديد 2025.. التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

تزايد البحث عن وظائف السكة الحديد 2025، بعد إعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر بوابة الوظائف الحكومية عن عدد من الفرص المتاحة لخريجي الهندسة، الفنيين، ومجالات أخرى.

ويستعرض هذا التقرير التخصصات المطلوبة، شروط التقديم، والمستندات المطلوبة.

موعد التقديم على وظائف السكة الحديد 2025

أعلنت هيئة سكك حديد مصر أن التقديم على الوظائف المعلنة بدأ من 2 يناير 2025، ويستمر حتى 2 فبراير 2025، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

التخصصات المطلوبة في وظائف السكة الحديد 2025

🔹 وظائف المهندسين (105 وظيفة):

مهندس إشارات

مهندس ميكانيكا

مهندس كهرباء

مهندس سكة

مهندس حركة

🔹 الوظائف الفنية (114 وظيفة):

فني صيانة وتجديدات سكة

فني مزلقان

فني مناورة

🔹 وظائف أخرى (92 وظيفة):

صراف تذاكر

مشرف قطار

🔹 وظائف التحكم والإدارة (429 وظيفة):

أخصائي تحكم مركزي (CTC)

مراقب حركة مركزي

منظم حركة قطارات

🔹 وظائف مساعدي قادة القطارات (358 وظيفة):

مساعد قائد قطار ممتاز (235 وظيفة)

مساعد قائد قطار رابع بالمحافظات (123 وظيفة)

وظائف السكة الحديد 2025 في المحافظات

📍 مهندس أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة

🔹 التخصص: ورش الصيانة ومراقبة الإنتاج

🔹 المحافظات: القاهرة، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الإسماعيلية، الشرقية، السويس، بورسعيد، أسوان، الأقصر، قنا، شمال سيناء

📍 مهندس حركة وتشغيل

🔹 التخصص: متابعة حركة مسير القطارات وإزالة الأعطال

🔹 المحافظات: القاهرة، القليوبية، الجيزة

📍 مهندس سكة ثالث

🔹 التخصص: صيانة وتجديدات خطوط السكة وصيانة الجسور

🔹 المحافظات: القاهرة، القليوبية، الجيزة، الشرقية، السويس

📍 مهندس إشارات ثالث

🔹 التخصص: تخطيط وتنفيذ برامج صيانة الإشارات وإزالة الأعطال

🔹 المحافظات: القاهرة، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أسيوط، سوهاج، المنيا، بني سويف، الفيوم، أسوان، الأقصر

📍 مهندس ميكانيكا ثالث

🔹 التخصص: أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة

🔹 المحافظات: القاهرة، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الإسماعيلية، الشرقية، السويس، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، الأقصر، قنا

شروط التقديم على وظائف السكة الحديد 2025

✅ العمر: لا يزيد عن 30 سنة

✅ المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة (تخصص كهرباء، ميكانيكا، اتصالات، إلكترونيات)

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف السكة الحديد 2025

📌 صورة الرقم القومي

📌 صورة المؤهل الدراسي

📌 المؤهل الأعلى (إن وجد)

📌 صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

📌 شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

📌 كارنيه نقابة المهندسين

📌 إيصال الإيداع البنكي

📌 تحديد الموقف من التجنيد