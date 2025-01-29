جامعة حلوان تنظم حفل افتتاح وبدء فعاليات مبادرة GATE مصر لرعاية المبتكرين والموهوبين

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت جامعة حلوان حفل افتتاح وبدء فعاليات مبادرة GATE مصر لرعاية المبتكرين والموهوبين في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وبحضور الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية والدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية،  والدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم والباحث الرئيسي للمبادرة دكتورة سها الزلباني وحضور مدير جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي دكتور رنا الرفاعي ودكتور رحاب علي، ومنسق جامعة حلوان لمشروع GATE مصر دكتورة نهى نبيل.

كما حضر فريق جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس الذين سيتولون تدريب الطلاب وتنمية مهاراتهم وتوجيه نبوغهم في المجالات المختلفة.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة أن أهمية هذه المبادرة تكمن في ظل كونها جاءت بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأشرف على إطلاقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محمد جبران وزير العمل والدكتورة جينا الفقي رئيس اكاديمية البحث العلمي، وهو ما يضيف لها ثقلًا كبيرًا يساهم بشكل كبير في رفع ثقة جميع المشاركين فيها ويزيد من انتشارها بشكل قوي.

أفاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البرنامج يهدف إلى إتاحة فرص تعليمية للطلاب ذوي القدرات العالية في عدة مجالات، ويخدم البرنامج الطلاب من سن 8 إلى 18 سنة لتنمية مهارات الأطفال ذوي القدرات العالية والأداء الاستثنائي في مختلف المجالات؛ لدعم إمكانياتهم وتنمية مهاراتهم، كما تدعم هذه البرامج تنمية مواهب الطلاب المصريين، وفتح أبواب الاستعداد للمنافسات الوطنية والإقليمية والدولية والنمو الاقتصادي العالمي؛ بهدف بناء قادة المستقبل.

أبدى الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي سعادته بهذه المشاركة القوية حيث تهتم جامعة حلوان ببناء الإنسان وشخصيته فعندما نفعل ذلك بمشاركة أطفال فيمكننا تطوير إمكاناتهم وقدراتهم منذ الصغر ليصبحوا قادة المستقبل فمستقبل مصر في شبابها وأطفالها.

أوضحت الدكتورة نهى نبيل منسق مشروع GATE بجامعة حلوان أن هذه المبادرة تحتوي على خمس تخصصات: (العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والفنون )، وبمشاركة كليات: ( الطب والهندسة والعلوم والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية والفنون التطبيقية والفنون الجميلة)، وتستمر الفعاليات طوال اجازة نصف العام الدراسي على ان يقام حفل الختام يوم الخميس ٦ فبراير.

أكاديمية البحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بجامعة حلوان رئيس أكاديمية البحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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