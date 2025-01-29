عاجل:- أمين عام الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لسحب قرار وقف عمليات "أونروا" في القدس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قرارها الذي يطالب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بوقف عملياتها في القدس وإخلاء المباني التي تديرها في المدينة قبل 30 يناير 2025.

تفاصيل القرار الإسرائيلي وتأثيراته

أوضح جوتيريش في خطاب وجهه إلى السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن هذا القرار يهدد قدرة أونروا على تقديم الخدمات الحيوية للمجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية.

وأشار إلى أن أونروا تلعب دورًا محوريًا لا يمكن استبداله في تقديم المساعدات الإنسانية والتعليمية والصحية للاجئين الفلسطينيين.

رد الأمم المتحدة على القرار الإسرائيلي

في رده على القرار الإسرائيلي، قال جوتيريش إنه يأسف لهذا الإجراء، وأكد أنه يتعارض مع الإطار القانوني الدولي الذي يكفل عمل أونروا في المناطق الفلسطينية المحتلة.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة سبق وأن أكدت في قرارات سابقة أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محل أونروا في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

مواقف دولية وتداعيات القرار

جوتيريش شدد على أن هذا القرار يعرقل الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة. ولفت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في دورتها الاستثنائية الطارئة في ديسمبر 2024 على أهمية أونروا في استدامة الدعم الإنساني.

كما أكد الأمين العام على أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يُستغل لتوفير المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن أونروا تساهم بشكل حاسم في تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لمن يحتاجها.

التشريعات الإسرائيلية وتأثيرها

كان الكنيست الإسرائيلي قد اعتمد في أكتوبر 2024 تشريعًا يقضي بوقف عمليات أونروا في القدس، مما قد يؤدي إلى تقليص كبير في الدعم الإنساني اللازم للفلسطينيين في المدينة.