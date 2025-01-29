بعد ارتفاع عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد ارتفاع سجلته أسعار الذهب في مساء أمس، حيث زادت أسعار الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات.

كما سجلت أسعار الذهب عالميًا زيادة بمقدار 10 دولارات للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر 29-1-2025

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 نحو 4377 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 نحو 3830 جنيهًا، مع إضافة قيمة المصنعية التي قد تتراوح بين 100 جنيه أو أكثر حسب الصائغ.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 نحو 3282 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 نحو 30640 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 ارتفاعًا، حيث سجلت 2744 دولارًا للأونصة.