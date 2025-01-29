وكيل تعليم الدقهلية يكرم أبناء المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا الفائزين بالأسبوع العربي للبرمجة

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الطلبة الفائزين مع
الطلبة الفائزين مع وكيل الوزارة

استقبل اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية،  أبناء المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة، الحاصلين علي مراكز متقدمة في مسابقة الأسبوع العربي، للبرمجة في دورته الرابعة، حيث تجاذب معهم أطراف حديث شيق وممتع، حول بداية تاريخ البرمجة وعلوم الحاسب الآلي في مصر، واستمع إلى شرح مختصر عن مشروعاتهم الفائزة، وألمح إلى الدور الهام الذي تلعبه علوم الحاسب الآلي، والبرمجة في كافة مجالات الحياة ثم قام بتكريمهم الطلبة وهم: 
-آدم نادر أحمد ابراهيم 
إدارة طلخا التعليمية 
المركز  الثالث جمهوري الفريق الذهبي
الأسبوع العربي للبرمجة (الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية)
-حسام محمد مصطفى
إدارة غرب المنصورة التعليمية 
المركز  الثالث جمهوري الفريق الذهبي
الأسبوع العربي للبرمجة (الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية)
-مالك محمد القصبي
إدارة غرب المنصورة 
المركز  الثالث وطن عربي 
مسابقة البرمجة لليافعين
الأسبوع العربي للبرمجة (الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية)
-فارس مجدي رزق
إدارة منية النصر 
المركز  الثاني وطن عربي 
مسابقة البرمجة لليافعين
الأسبوع العربي للبرمجة (الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية) 
الدكتورة مني حسني عبد اللطيف، مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة، مشرف ومنسق مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الرابعة. 
تم التكريم بحضور أولياء أمور الطلاب المكرمين حيث توجه السيد الدكتور مدير المديرية لهم بالشكر والتقدير للاهتمام بأبنائهم والعمل الجاد المستمر علي تنمية وصقل مواهبهم وإعدادهم لرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية 
و مما هو جدير بالذكر أن الطالبين مالك محمد القصبي وفارس مجدي رزق سيتوجهان إلى دولة تونس الشقيقة للتكريم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( ألكسو ) بالشراكة مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وبرعاية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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