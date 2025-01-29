الطقس اليوم الأربعاء 29 يناير 2025: استقرار الحرارة وزيادة ساعات سطوع الشمس

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في مصر، بدءًا من اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 3 فبراير. 

وتوقع الخبراء تمردًا في طقس فبراير، حيث يغيب عن المعتاد هطول الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 22 درجة مئوية في القاهرة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

الطقس نهارًا: من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس ليلًا: ستشهد أغلب المناطق شدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة

القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري: ستشهد شبورة مائية كثيفة في بعض الأوقات مع رياح معتدلة بسرعة تصل إلى 26 كم/ساعة.

السواحل الشمالية الغربية: شبورة مائية كثيفة أحيانًا مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة خلال فترات متقطعة، ورياح بسرعة 24 كم/ساعة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: شبورة مائية كثيفة مع فرص لأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشرقية، ورياح بسرعة 28 كم/ساعة.

جنوب الصعيد: لا توجد أمطار مع رياح معتدلة تصل سرعتها إلى 26 كم/ساعة.

شمال الصعيد: شبورة مائية كثيفة أحيانًا مع رياح معتدلة بسرعة 28 كم/ساعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح من 1.5 متر إلى مترين، مع رياح شمالية شرقية.

البحر الأحمر: حالة البحر من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح من متر إلى مترين، مع رياح شمالية غربية.

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